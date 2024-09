Nuove tecnologie in quattro stazioni | Così si avranno treni più puntuali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) "Investimenti in corso per 25 miliardi di euro",ripartiti: 14,5 miliardi per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e i restanti 10,5 miliardi per la manutenzione e la sicurezza. È quanto fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per quel che riguarda i cantieri a Milano e in Lombardia. Tema da tempo noto ma rimasto irrisolto è la fluidificazione del traffico nel nodo di Milano, ormai congestionato. A tal proposito, da RFI fanno sapere di essersi concentrati "nella realizzazione di nuovi apparati tecnologici e di nuovi sistemi di distanziamento che, consentendo di accentrare il governo della circolazione dei, sono in grado di migliorare sensibilmente i livelli di regolarità età".