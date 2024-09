Mondo virtuale | rischio contagio tra i nostri figli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Parsi Blade Runner è un film di 42 anni fa, Matrix di 35 anni fa. In Blade Runner i “replicanti” costruiti dagli esseri umani ad immagine a loro immagine e somiglianza e dotati di I.A. (intelligenza artificiale) erano a tal punto diventati dominanti da poter e, perfino, voler sostituire, in tutto e per tutto , gli esseri umani. Per “schiavizzarli” al posto loro. Gli uomini - capita l’antifona - li “spegnevano“ tutti e si riprendevano l’umano essere se stessi senza la perfezione dell’algoritmo. L’ultimo dei replicanti, prima di essere spento dall’umano sopravvissuto, faceva un discorso di commiato sul quale oggi è opportuno - anzi, decisivo! - ritornare. "Ho visto cose che voi umani neppure potete immaginare ". E tutto questo, ora, finirà in una “pioggia sporca”. Blade runner, appunto! E concludeva dicendo: "It’s time to die" ovvero "È tempo di morire!".