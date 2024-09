LIVE Perugia-Trento 1-0 Finale Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | gli umbri dilagano nel finale del primo set 25-18

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Murooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2-2 Diagonale di Semeniuk da zona 4 1-2 Errore al servizio1-1 Mano out Ben Tara da zona 2 0-1 Si sblocca Michieletto che mette a terra la diagonale da zona 4 25-18 Il tocco vincente di Ben Tara sulle mani del muro da zona 2 echiude unset dominato nella seconda parte 24-18 Mano out Ben Tara da zona 2 23-18 Invasione23-17 Mano out Lavia da zona 2 23-16 Muroooooooooooooooooooooooo Ishikawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-16 Murooooooooooooooooooo Ishikawaaaaaaaaaaaaaaaaa 21-16 Errore al servizio20-16 Vincente la parallela di Garcia da seconda linea 20-15 Ben Tara vincente da seconda linea 19-15 Garcia vincente da seconda linea nonostante il tentativo di difesa di19-14 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...