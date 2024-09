La storia di Sandra e Pasquale | Noi con un pasto in due e senza casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Sonolavoro, con un soloal giorno da dividere in due. E la notte scorsa sono stati vittime di un’aggressione nel casolare abbandonato in cui vivono. È unadi difficoltà estrema quella che coinvolge una coppia di quarantenni:Cioni, 47 anni, di Lastra a Signa, eTermini, 40 anni, di Signa. Entrambi sono nati e risiedono in zona, ma dicono di non poter contare su nessuno. Così, nonostante vari tentativi di ripartire, sono finiti a dormire in un casolare abbandonato di Signa,acqua, né luce e, ora che si avvicina la stagione fredda, riscaldamento.