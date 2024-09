La Lazio domina la Fiorentina segna poi… due rigori dubbi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) La cronaca della partitaè tutta qui: i romanino (un gol nel primo tempo, e poi possesso palla, calci d’angolo, tiri in porta) ma finiscono per essere sconfitti con dueevitabili, ingenui,. Primo rigore al 48’: Gudmundsson, appena entrato, trattiene il piede dopo aver calciato il pallone e viene toccato dal piede di Guendouzi che entra in ritardo. Lo calpesta? Dalle immagini sembra che lo urti appena. L’arbitro Marcenaro non ha, li hanno invece i calciatori e tifosi biancocelesti. Rigore, che Gudmundsson trasforma con un tiro perfetto. Secondo rigore al 90’: Tavares tocca inutilmente Dodo sulla linea di fondo, quando il fiorentino non ha comunque modo di passare la palla al centro: un centimetro dentro l’area o un centimetro fuori? Nel diritto romano, “in dubio pro reo”.