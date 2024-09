Inter-Milan riecco il derby cinque mesi esatti dopo la seconda stella

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è il primostagionale, alle 20.45 per la quinta giornata di Serie A. Ritorna la stracittadina esattamentequella che ha segnato la storia della rivalità ao, dando il titolo della. NUOVO CAPITOLO –153 giorni. Il 22 aprile l’ultimodiventava quello dal valore più alto della storia ultracentenaria della stracittadina, per quello che metteva in palio: il titolo. Conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi, con una vittoria epocale valsa lache ora splende sulla maglia. Ma da lì a oggi è cambiato molto, perché adesso c’è un altro campionato e valori che ancora bisogna dimostrare (in testa alla classifica al momento c’è il Torino). L’arriva da due pareggi, uno pessimo col Monza e l’altro ottimo col Manchester City, ora trova ilper un nuovo slancio.