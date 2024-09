Il Galatasaray affonda Mourinho nel derby e lo sfottò diventa virale | la dura reazione del tecnico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 22 settembre 2024) Gli ex “italiani” Osimhen e Mertens sono stati grandi protagonisti nel match vinto dalcontro il Fenerbahce allenato da mister JoséIl Fenerbahçe di Joseè stato sconfitto piuttosto nettamente nel primodella stagione di Super Lig. Allo stadio ?ükrü Saraco?lu di Istanbul, i campioni in carica si sono imposti per 1-3 sulla squadra di Josénel “K?talararas? Derbi”, una delle stracittadine più sentite in Europa, grazie alla giocate di alcuni degli ex protagonisti della nostra serie A e per la squadra dello Special One il distacco dalla vetta della classifica si fa già pesante dopo soltanto 6 giornate. Pesante sconfitta con beffa finale perin Turchia – Cityrumors.