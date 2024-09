Giovani fuori controllo Dalla boxe clandestina alle sfide sulle strade La lotta alla criminalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024), degrado e violenza. Un brutto copione già visto a Cesena, dove negli ultimi tempi sono sempre più frequenti episodi die disagio legati al mondole.maleducazione nelle piazze (prima fra tutte piazza della Libertà) dove gruppi di ragazzini impegnati a scivolare nel ciottolato con i loro skate hanno rischiato di investire delle persone anziane,violenza manifestata dal gruppo di(facevano la terza media appena) che si sono dati appuntamento per sfidarsi in incontri clandestini di. È successo più volte a Cesena. In un episodio, risalente all’ottobre del 2023 al Carisport, oltre 200 ragazzini si erano dati appuntamento di fronte al palazzetto un sabato sera per una sfida di. Due icoinvolti nello scontro, entrambi tredicenni. Dai presenti partivano grida inconfutabili: "Menalo!", "Ammazzalo!".