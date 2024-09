Gianmarco Tamberi il primo incontro con la moglie | Un colpo di fulmine

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024)è legato a Chiara Bontempi da una lunga storia d’amore iniziata nell’adolescenza: i due sono diventati marito edue anni fa., chi è laChiara Bontempi Il vincitore della medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo 2020, sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda oggi 22 settembre a partire dalle 16:30 su Canale 5. Agli albori della carriera nell’atletica,conosce su Facebook Chiara Bontempi. Undinell’adolescenza travolge entrambi che diventano protagonisti di una lunga storia d’amore. La ragazza, classe 1995, di origini anconetane (marchigiana come il campione nato a Civitanova in provincia di Macerata), è figlia di un imprenditrice e dell’ex pilota della superbike, Piergiorgio Bontempi ed ha un fratello di nome Francesco.