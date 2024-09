F1 Carlos Sainz rammaricato | Dovevamo fare più punti su piste favorevoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Settima posizione e una gara che sa di occasione persa per la Ferrari e per. Purtroppo per la Rossa ha fatto la differenza la qualifica al di sotto delle aspettative di ieri: la partenza dalla quinta fila nel Gran Premio di Singapore ha reso la domenica decisamente in salita in una pista favorevole. Queste le parole dia Sky Sport F1: “Il passo gara non era mai la preoccupazione arrivando al weekend, era più preoccupante il giro secco. In qualifica abbiamo una finestra stretta per scaldare la gomma e ieri è andata male. Proveremo a migliorare sotto questo aspetto perrisultati migliori nelle ultime gare”. Prosegue: “Nel finale di stagione possono esserci gare, bisogna vedere quello che riusciremo ainpiù normali come Austin ed in Messico. È un peccato, perché non siamo riusciti a raccogliere piùsua noi molto”.