EA FC 25 come e quando fare il Fallo Tattico

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 22 settembre 2024) In EA FC 25, uno degli aspetti più interessanti che è stato introdotto riguarda il, una tecnica ispirata alle dinamiche reali del calcio. Si tratta di un intervento che viene utilizzato per fermare un’azione pericolosanon ci sono altre soluzioni disponibili ovveroci si rende conto di non poter recuperare la palla in maniera “pulita”. Scopriamo insiemeeseguire questo intervento diin FC 25, in quali situazioni è vantaggioso e quali conseguenze ha all’interno del gioco.si esegue il? Effettuare ilin FC 25 è semplice. Basta premere R1 insieme al tasto del passaggio (X su PlayStation, A su Xbox) mentre ci si trova vicino all’avversario. Il tuo giocatore, invece di cercare il pallone, tenterà di sgambettare o tirare la maglietta dell’avversario, commettendo unintenzionale.