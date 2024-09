Carlos Alcaraz si lamenta di un calendario con troppe partite | lo spagnolo però non rinuncia ad alcuna esibizione…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) “Si gioca troppo! In qualche modo ci uccideranno. In questa fase molti bravi tennisti rischiano di perdere i loro tornei a causa di infortuni“. Sono queste le parole dello, in conferenza stampa alla Laver Cup 2024. L’evento di esibizione, che ha visto confrontarsi la rappresentativa europea e il Resto del Mondo, ha sorriso alla formazione continentale eè stato il protagonista assoluto con il successo decisivo nel singolare contro lo statunitense Taylor Fritz. A creareinteresse sono appunto alcune considerazioni di Carlitos, sui tanti impegni che i giocatori devono affrontare nel corso della stagione, causa di contrattempi fisici: “A volte succede che non voglio andare a giocare un torneo: non devo mentire, mi sono sentito così alcune volte. Non mi sento per nulla motivato.