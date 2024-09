WWE | Jimmy Uso pronto a fare il suo ritorno a WWE Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) L’attesa è finalmente finita, poiché è emersa una nuova notizia sulla possibile data deldiUso in WWE. Una parte degli Usos è assente dalla TV da quando è stato cacciato dallaline da Solo Sikoa a SmackDown, dopo WrestleMania XL. La superstar 39enne sarebbe stata alle prese con un infortunio non specificato, che lo ha tenuto lontano dal ring per mesi. Nonostante sia stato dichiarato idoneo dai medici, lo status diin WWE è stato incerto ultimamente. Suo padre, Rikishi, ha nuovamente chiesto ai fan di pregare per suo figlio sui social media, facendo preoccupare i fan per la salute dell’ex membro dellaline. Tuttavia, Sean Ross Sapp di Fightful ha appreso dalle sue fonti chestava “bene”. Con Roman Reigns tornato in azione, i fan sono entusiasti all’idea di un potenzialediUso.