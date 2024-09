West Ham tre sconfitte in casa per Lopetegui | Niente scuse serve dare qualcosa ai tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) L’avventura di Julenal comando delHam non procede nel migliore dei modi, con la squadra che ha dovuto incassare la terza sconfitta consecutiva, con il Chelsea che ha vinto per 3-0. Ai microfoni della BBC MOTD il tecnico spagnolo ha commentato: “E’ senza dubbio una brutta giornata. Abbiamo perso una partita per cui avevamo grandi aspettative, abbiamo subito due gol evitabili. Prima della rete del vantaggio c’è stata un’occasione con Kudus, maessere più costanti, non è accettabile. Per compere in Premier Leaguela costanza. Abbiamo avuto un possesso palla maggiore, ma l’unica statistica che conta sono le reti, e loro hanno segnato di più“, spiega il tecnico: “Il terzo gol è stato fondamentale, abbiamo sofferto anche all’inizio del secondo tempo”. Sulleinconclude: “Non ci sonocostanza.