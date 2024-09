Vincono Liverpool Villa Tottenham Chelsea e Fulham

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-21 18:16:50 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ilè tornato alla vittoria in Premier League oggi, dopo la vittoria per 3-1 ottenuta martedì in Champions League sul campo del Milan. Ile l’Astonhanno rimontato e prevalso, mentre ilsi è assicurato una vittoria impressionante dopo che ilha travolto il West Ham nel calcio d’inizio. In entrambe le partite, prima di Crystal Palace contro Manchester United (17.30 BST), si è verificato un altro gol nel primo minuto e tre nei minuti di recupero del secondo tempo. Scopri tutti i risultati della Premier League di oggi, compresa la vittoria dell’Everton in fondo alla classifica. NUÑEZ, NUÑEZ, NUÑEZ! foto.twitter.