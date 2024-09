Usa2024 sondaggi | Harris conserva vantaggio due punti su Trump

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (askanews) – La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala, ha undi duepercentuali sull’ex presidente Donaldnella corsa alla Casa Bianca. Lo indicano ianalizzati dal quotidiano New York Times. I dati aggregati deiraccolti in tutto il Paese hanno mostrato che il 49 per cento degli americani sostiene, candidata democratica, mentre il 47 per cento appoggia, rappresentante repubblicano. Il sostegno per entrambi i candidati è rimasto invariato da giovedì. A inizio agosto idavano i due candidati testa a testa, prima chesuperasse: da quel momento ha mantenuto il suo. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono in programma il 5 novembre. L'articoloduesuproviene da Ildenaro.it.