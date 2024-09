Trattiamoli con rispetto Niente regali 4-5 gol

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Bebo Storti, come persona e personaggio, è immagine di risolutezza "Ho 68 anni, da 62 sono interista, ho il diritto di dire quello che voglio". In vista del derby si va dritto al punto "L’Inter è in forma strepitosa, e ha uno dei centrocampi migliori d’Europa. Lo ha dimostrato contro il City, dove Barella ha surclassato gli avversari. Anche De Bruyne, che con tutto ilnon può portargli neanche la borsa nello spogliatoio. Lo farebbe fare solo a Guardiola". Ironia da derby, quella sana "Il Milan va trattato con ilche merita. Quattro o cinque gol.". Parla il campo "Spero l’Inter non li sottovaluti, ma non vedo giocatori del Milan in grado di impensierire la difesa. L’unico è Leao, ma ultimamente sparisce durante la partita".