Sba all’esame Palestrina Ultimo test poi il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Sono state presentate nella cornice del Blue Team ad Arezzo, tutte le formazioni della Scuola Basket Arezzo. Numeri da record per la società del presidente Castelli: 400 atleti e 25 squadre. Grande attesa per la prima squadra, viste le tante facce nuove tra giocatori e l’allenatore Fioravanti, ma tanti applausi sono stati riservati anche alle varie compagini del vivaio, come la Under 15 New Silver Car che dopo la vittoria delregionale Elite se la vedrà nel massimo palcoscenico giovanile nazionale d’Eccellenza, guidata da Vezzosi e Bellavia. La Sba sarà poi impegnata in tre campionati regionali Gold con l’Under 14, l’Under 17 Rosini Impianti e l’Under 19 Amen, mentre tre gruppi saranno impegnati anche a livello Silver: Under 15 Galv-Ar, Under 17 Tecnoil e Under 19 Rosini Impianti.