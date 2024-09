Sangiuliano perquisita la casa di Maria Rosaria Boccia Sequestrato il telefono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) L'inchiesta che coinvolge l'ex ministro Gennaroe la managerha preso piede rapidamente. La procura di Roma, dopo la denuncia di, ha avviato un fascicolo, procedendo con perquisizioni e il sequestro di materiale informatico. L'abitazione dia Pompei è stata setacciata, con i magistrati che ora esaminano telefoni e supporti informatici. Accuse di lesioni e violazione della privacyè indagata per lesioni e violazione della privacy, mentredeve difendersi da accuse di peculato e rivelazione del segreto d'ufficio. La situazione si complica ulteriormente con un'indagine parallela della corte dei conti per presunti danni erariali legati all'uso di fondi pubblici per le trasferte di