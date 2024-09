Rugby tutti i risultati dei barrage di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Si sono disputati oggi idelladi, che quest’anno ha un nuovo formato. Oggi, infatti, si sono affrontati nove club della Serie A Elite contro altrettante formazioni della Serie A, in una sfida da dentro o fuori per accedere alla fase a gironi del torneo nazionale. Escluso, tra i top team, il Petrarca Padova campione d’già di diritto qualificato alla fase a gironi. I, in realtà, erano già iniziati lo scorso weekend con l’anticipo tra Parabiago e Colorno, con gli emiliani che si erano imposti con un netto 14-49. Domani, invece, la prima fase si chiuderà con la partita tra il Cus Torino e la Lazio, che assegnerà l’ultimo posto valido per i gironi. Ecco, invece, cosa è successo oggi. Il primo risultato è stato a dir poco sorprendente.