Punto di vista personale di Andrea Federico Santicoli alla Galleria Ceribelli

(Di sabato 21 settembre 2024) Bergamo. In senomanifestazione “Sabato dell’arte in san Tomaso”, Lapresenta, nella sua storica sede in via san Tomaso a Bergamo, la mostra fotografica di: “di”. Il titolo si riferisce all’insolita prospettiva da cuiguarda il mondo: la sedia a rotelle. Nel 2020 acquista la sua prima macchina fotografica e dopo qualche scatto a colori, prova a “convertire” le sue foto in bianco e nero. Il resto è storia. Oggi, con l’inseparabile Leica M Monochrom,gira il mondo carpendone i momenti più suggestivi. Ed ecco che persone di ogni età, ruolo, etnia e ceto sociale, coppie di innamorati e bambini immersi nei loro giochi, vengono sorpresi nella loro quotidianità in immagini fresche, spontanee, che profumano di verità.