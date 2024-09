Primo nella maratona a cinquant’anni il trionfo di Francesco Bartolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024), della Polisportiva Acli Macerata, ha tagliato l’entusiasmante traguardo delposto assolutoLago del Salto", gara podistica svoltasi a Varco Sabino, in provincia di Rieti, piazzandosi sul gradino più alto del podio con il tempo di 2.56’.45“,distanza della classicadi 42,2 km. Un successo straordinario per un atleta di cinquanta anni da poco compiuti, chevita è un elettrauto di primissimo livello, e riesce a conciliare in maniera ottimale gli impegni di lavoro con la grande passione dell’atletica. "Sono molto contento per come ho corso, ovviamente – dice– per la vittoria, ma anche per il tempo che sono riuscito a segnare, infatti è stato buono ma so che posso ancora migliorare. Sono molto fiducioso in vista dei prossimi appuntamenti".