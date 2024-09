One Piece | Joe Manganiello nel cast della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 21 settembre 2024) Ladi One, la fortunata versione live-action è attualmente in produzione, ma le notizie daling continuano ad attirare l’attenzione dei fan. In occasione di Geeked Week, l’evento mondiale dedicato ai nuovi programmi di casa Netflix, è stato mostrato un video di OneS2 in cui è stato offerto un brevissimo sguardo a Chopper, personaggio noto ai fan che si unirà ai protagonisti in questa nuova. Inoltre, è stato annunciato l’ingresso neldi Joe(Magic Mike) e Lera Abova (Anna), rispettivamente come Mr. 0 e Miss All Sunday. I due personaggi sono noti ai fan come Crocodile e Nico Robin: il primo è il leader dei criminaliBaroque Works, mentre laè il suo vice. Vi presentiamo il duo più pericoloso di Baroque Works, Mr.