MotoGP a Misano | modifiche alla viabilità parcheggi e gli eventi del weekend

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024)Adriatico (Rimini), 21 settembre 2024 — Solo sole e qualche nuvola, nonostante le previsioni per la giornata di ieri dicessero il contrario. Il venerdì GP Pramac dell’Emilia-Romagna, che si sta disputando al circuito di, non ha previsto la pioggia. Nonostante tutto, però, i tifosi che dovevano assistere alle due libere in zona prato si sono spostate sulle tribune coperte, potendo anche vedere il record della pista realizzato da Francesco Bagnaia (1’30”286), che ha abbassato di 18 millesimi quello realizzato nelle qualifiche del primo GP di, due domeniche fa. Fortuna vuole che, dopo il maltempo, il resto deldel Gran Premio sarà soleggiato. Si partirà oggi alle 8.40, le qualifiche dellasaranno alle 10.55, la Sprint Race alle 15 (diretta a pagamento su Sky Sport e in chiaro su TV8).