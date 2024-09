Meloni vola boom di FI Il sondaggio dopo il caso Sangiuliano che gela la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Fratelli d'Italia veleggia verso il 30 per cento, la Lega tiene e Forza Italia tocca l'11 per cento. Insomma, ilBoccia-non incide sul consenso ai partiti di maggioranza e sul governo di Giorgia, che sale nel gradimento. Sintomo che gli italiani non hanno dato credito alla narrazione messa su dall'opposizione. I dati di cui sopra emergono dall'ultimo "Monitor Italia" di Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 19 e il 20 settembre. Ecco dati e considerazioni. I PARTITI - Continua la crescita di Fratelli d'Italia, che in una settimana guadagna il +0,2%, si porta al 29,2% e inizia a vedere da vicino il traguardo del 30%. Il Pd si mantiene stabile al 23,6, mentre sia Forza Italia che M5S guadagnano rispettivamente il +0,1 e il +0,2%, attestandosi all'11 e al 10,9%.