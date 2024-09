LIVE Superbike GP Italia 2024 in DIRETTA | Petrucci trionfa gara interrotta in anticipo Bulega si avvicina alla vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37 Il post ufficiale da X dellaper la bandiera rossa: Race Direction Info Race red-flagged due to technical issues. Final results based on stadings at the end of the last completed time keeping point for each rider. #nWorldSBK — WorldSBK (@WorldSBK) September 21,14.33 Finisce laper bandiera rossa, ufficialmente per problemi tecnici.quindi vince-1 seguito da. Terzo posto per Bautista. Sfortunato Iannone caduto quando era in seconda posizione. 14.31 Ecco l’ordine di arrivo: 1 9Ducati LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’29.5942 11Ducati 2.225 +2.225 +2.362 +2.640 +2.590 1’29.608 3 1 BAUTISTA Ducati 6.487 +4.262 +4.096 +3.869 +3.793 1’30.084 4 7 LECUONA Honda 7.187 +0.700 +0.766 +1.067 +1.200 1’30.1305 47 BASSANI Kawasaki 9.753 +2.566 +2.542 1’30.141 6 97 VIERGE Honda 9.449 +0.