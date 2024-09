La tradizione della Sfujareia ecco il mondo contadino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Imola, 21 settembre 2024 – Torna lain centro storico. Oggi dalle 17 fino a tarda sera in piazza Matteotti appuntamento con la 40esima edizionerievocazionetradizionale spannocchiatura, che avveniva nelle aie delle campagne imolese a settembre, proposta ormai vari lustri fa dalla società del Passatore Ca’ d’Jomla come una grande festa popolare. Ricordo di unacontadina ormai quasi scomparsa, la spannocchiatura era un momento importante nella conduzione dei poderi e richiedeva una grande quantità di mano d’opera. Le famiglie dei poderi vicini avevano quindi l’abitudine di aiutarsi reciprocamente e questo lavoro non molto faticoso si trasformava presto in un’occasione d’incontro e pure di divertimento. Spesso finiva con un ballo e nascevano le prime simpatie, i primi innamoramenti tra i giovani.