Inter-Milan Fonseca perde un titolare per il derby | le ultime

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Innon ci sarà undella squadra rossonera. Altra defezione per il tecnico Paulodopo quelle di Malick Thiaw e Ismail Bennacer. LA NOTIZIA –non vedrà la presenza di Davide Calabria. Il terzino italiano ha riportato un affaticamento all’adduttore che gli impedirà di essere presente al primostagionale contro la formazione allenata da Simone Inzaghi. Ciò significa che il tecnico dei rossoneri Paulodovrà schierare dal primo minuto il nuovo acquisto estivo Emerson Royal, il cui inizio nella squadra meneghina non è stato dei migliori.-News -notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (unper il: le) ©-News.