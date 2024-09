Gli insostituibili di Conte | i 4 giocatori a cui non rinuncia mai Di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Antonioha già trovato i suoi, i 4 stakanovisti della rosa a cui nonmai: il sesto nome è una grande sorpresa La sua avventura nel Napoli è iniziata in estate, ma in circa 3 mesi Antonioha già avuto modo di conoscere meccanismi e dinamiche all’interno del club. Da 3 settimane il tecnico leccese ha finalmente l’intera rosa a disposizione, così da poter lavorare nel migliore dei modi per schierare la squadra più forte possibile in campo. L’esordio con il Verona ha dimostrato l’enormi lacune che presentava la formazione prima della chiusura del calciomercato, ma la società ha saputo rimediare. Gli arrivi di Lukaku, Neres, McTominay e Gilmour hanno rinforzato e non poco il livello tecnico messo a disposizione del tecnico. Prima ancora dei nuovi arrivi, però,ha voluto ribadire l’importanza di alcuni elementi già presenti nella rosa.