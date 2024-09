Divieti di trasferta per i tifosi del Napoli | rischio anche per Empoli e Milan

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo il divieto diper la sfida tra Juventus e, i supporter azzurri temono nuove restrizioni. Non solo la Juventus, male trasferte deidelverso le gare contropotrebbero essere vietate. Questa notizia, riportata dall’edizione odierna de Il Mattino, solleva preoccupazioni tra i sostenitori azzurri, già colpiti dal divieto diper la partita all’Allianz Stadium. Secondo fonti vicine agli ambienti sportivi, il divieto per i residenti in Campania potrebbe estendersi oltre la sfida con la Juventus, che si giocherà questo pomeriggio. Le gare controsarebbero a serio, amplificando le preoccupazioni sui diritti deie sulla gestione della sicurezza.