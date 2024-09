Diga di tronchi rimossi dal Lamone la Regione | L’alveo è già stato ripulito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Ravenna, 21 settembre 2024 – “Le foto e i video che circolano in rete sono vecchie, delle fasi di prima emergenza", fa sapere laEmilia Romagna. Èrimosso il legname che ha creato la ‘’ sul fiumepresso il ponte ferroviario a Boncellino e che ha contribuito a far esondare il fiume: la tragica conseguenza è stata l’alluvione di Traversara, la frazione di Bagnacavallo. “Foto e video stanno facendo il giro del web e dei social in queste ore, creando allarme e preoccupazione, ma i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in collaborazione con Rfi ed Esercito, hanno già rimosso il legname”, continua la comunicazione della. I tecnici “hanno operato fin da subito in somma urgenza per rimuovere detriti e legname accumulati neldel fiume, ora quasi completamente