Controlli anti-spaccio nei boschi vicini alla stazione di Cividate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Bergamo – Operazione dei carabinieri della compagnia di Treviglio, in provincia di Bergamo, nell'ambito delle attività di prevenzione dellodi stupefacenti nelle areeve. I militari hanno raggiunto la zona vicinaferroviaria die, insieme ai guardia parco Oglio Nord e agli operatori del Centro addestramento cinofilo Madonna della Strada di Pontevico (Brescia), hanno dato il via ad una vasta operazione di scerbatura e bonifica, già iniziata durante la decorsa primavera in un'area verde di proprietà della società Rfi. La conclusione delle operazioni è prevista entro la fine della settimana.