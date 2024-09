Como sorpreso nel cuore della notte a bordo di un’auto rubata | cinquantenne in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – È stato individuato e fermato in un parcheggio, adi un'auto, in piena, nel centro di. Per questo, a suo carico, la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di reato per ricettazione. L'uomo, un 55enne originario dell'Aquila, anagraficamente residente in un Comunezona estprovincia di, ma di fatto senza una fissa dimora, è stato trasferito neldi. Il fatto è accaduto verso le 3 di questa mattina, quando una Volantepolizia, durante il consueto controllo del territorio, ha notato un'auto ferma nel parcheggio di via Sant’Abbondio, aquale c'era l'uomo. Dal primo controllo è emerso che la vettura risultavanei primi giorni di settembre dal parcheggio dell'ippocastano di via Aldo Moro.