Commemorazioni di Muti | Nessun movimento d’odio dietro In due prosciolti per rituali fascisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Un saluto romano. E, per tre volte, la chiamata al rituale del ’presente’ attraverso la frase "camerata". Inequivocabile insomma l’intento elogiativo "di un esponente del partito fascista". Ma a mancare era stato il collegamento tra quei gesti con movimenti o associazioni esistenti "ed espressive delle idee discriminatorie evocate dal rituale contestato". Come dire che non c’era margine per l’applicazione della Mancino, quella legge del 1993 che sanziona frasi o gesti che incitino all’odio, alla violenza, alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.