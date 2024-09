Colapesce firma la colonna sonora del film IDDU

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) In pre-order– Sicilian Letters, la primascritta da, che ha composto le musiche originali delL’attesa sta per finire, venerdì 11 ottobre arriva in digitale e in vinile– Sicilian Letters (Numero Uno/Sony Music), la prima, dell’omonimo, scritta dache ha composto le musiche originali del– presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 dove ha conquistato il premio Soundtrack Star Award 2024, come miglior– scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con protagonisti Elio Germano e Toni Servillo. Ad anticipare l’uscita della, arriva una prima traccia strumentale dal titolo Felice chi non è ancorato. Primo brano estratto che segna anche il ritorno dida solo, a distanza di 7 anni.