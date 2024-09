Chi è Melisa Asl? Pamuk Asu in Endless Love | il ricco marito Yusuf Yaz?c?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024), l’attrice turca che presta il volto al personaggio diè tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta della prima intervista dell’attrice turca che in realtà è nata ad Haarlem nei Paesi Bassi da una famiglia originaria della Turchia. La recitazione non era nei suoi piani anche se da bambina, a soli 13 anni debutta come attrice con il personaggio di Hayal nel cortometraggio Dat zit wel snor, diretto da Tamara Miranda. Poco dopo segue diversi corsi di recitazione presso il Centro Culturale Sadri Al???k.