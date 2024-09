Castelfidardo mercato chiuso Ora il riscatto col Teramo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Una settimana tra campo, palestra eper il. Mercoledì è stato ufficializzato il centrocampista fanese Nicola Gambini, classe 1996, ex Vigor Senigallia. In queste ore dovrebbe arrivare l’ufficializzazione di un difensore, un altro ex vigorino che approda in biancoverde. E’ Giacomo Bucari, classe 2003, senigalliese ed ex Vigor Senigallia, terzino sinistro. Sia Gambini che Bucari potrebbero debuttare in maglia biancoverde domani, al Mancini, contro il. Gambini può vantare numerose esperienze in D. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Vigor Senigallia con 37 presenze e una rete. In precedenza ha militato in Eccellenza con la Pergolese e ancora prima in D con San Teodoro, San Marino e Alma Juventus Fano. Nella stagione 2013-2014 anche una presenza in C con il Rimini.