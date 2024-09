Basket Supercoppa | la Virtus piega Napoli e raggiunge Milano in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Casalecchio di Reno, 21 settembre 2024 – LaSegafredo Bolognal’EA7 Emporio Armani indidi: i bianconeri hanno infatti avuto la meglio per 96-87 sulla Generazione Vincenteal termine di un match che si è rivelato una vera e propria altalena di emozioni: le cose sembravano infatti essersi messe in discesa per Bologna, che ha dominato sul piano dell’energia e della qualità di gioco il primo tempo,ndo persino il +20. Dopo l’intervallo, la clamorosa inversione di marcia diche, sulle ali di Zach Copeland (miglior realizzatore del match con con 30 punti) e dell’exKevin Pangos, ha alzato i ritmi dell’attacco e azzerato completamente il gap riuscendo a mettere la testa avanti e a toccare il +4.