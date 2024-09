Arriva il bonus Natale per chi è in difficoltà | chi può riceverlo e come

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Il governo ha deciso di introdurre per questo inverno il cosiddettodida 100 euro, un contributo inizialmente previsto per la tredicesima mensilità ma successivamente posticipato a causa di vincoli di bilancio. Ci sono dei requisiti per poter beneficiare di questo sostegno economico: ilè destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti con un reddito lordo annuale non superiore ai 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, ed anche un coniuge non separato a carico. Tuttavia, l'assegnazione non sarà garantita a tutti i lavoratori che rispondono ai requisiti, poiché i fondi stanziati dal governo coprono l'erogazione delsolo per circa un milione di persone. Il contributo verrà erogato nel mese di dicembre 2024, insieme allo stipendio e alla tredicesima mensilità, ma non sarà accreditato automaticamente in busta paga.