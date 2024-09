Arriva dagli Usa il primo vaccino anti-influenzale via spray Bassetti | Ecco perché sarà una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) SvoltaUsa nel mondo dei vaccini. La Food and Drug Administration ha approvato, per adesso solo negli Stati Uniti, ilnfluenzale somministrabile tramitenasale. Il FluMist – questo il nome del medicinale – proteggerà contro l’influenza A e B con un’efficacia pari a quella dell’iniezione. Per ora potrà essere assunto da persone tra i 2 e i 49 anni. La grande novità è che questopotrà essere auto-somministrato: basterà la prescrizione di un medico. La stoccata di: «Visto che gli italiani fanno i medici di se stessi» In Italia l’approvazione della Fda è stata accolta con entusiasmo da Matteo, che lo ha celebrato come «completa» in un video pubblicato sui social media. Un passo in av, secondo il medico, per chi ha paura degli aghi.