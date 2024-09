Antisemitismo i partigiani di Hamas alzano il tiro | Non rinunceremo alla manifestazione per il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Ennesima giornata di manifestazioni pro Palestina e contro Israele in diverse città d’Italia. A Roma una Sapienza blindata ha accolto un corteo, al quale secondo le forze dell’ordine hanno partecipato circa 600 persone. I manifestanti hanno urlato slogan contro la Nato, l’Ue, Israele e il governo italiano. E hanno anche chiarito che “noi non crediamosoluzione due popoli, due Stati“. A loro avviso “Israele e la comunità internazionale se ne sono serviti per continuare a espandersi”. Non è chiaro quale sia la soluzione di lungo termine che prospettano, mentre lo è il fatto che sono intenzionati a mantenere la convocazione per ladel 5, che di fatto si connota come una celebrazione dei massacri compiuti dail 7dello scorso anno.