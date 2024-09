Vuoi la Telecronaca di FC 25 in italiano? Ecco come impostarla passo dopo passo

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 20 settembre 2024)vivere al massimo l’emozione di FC 25 con lain? Ti stai chiedendodalle impostazioni? Ora, con la nostra guida, puoi ascoltare le partite commentate dalle voci di Pierluigi Pardo, Daniele Adani e Amoruso Valerio, due voci iconiche del calcio. Impostare lanella tua lingua madre rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica. In questa guida ti mostreremoattivare facilmente lain, così potrai immergerti nelle partite con la passione e l’energia dei migliori telecronisti. Se non trovate laitaliana già installata, per gli utenti Playstation dovete seguire questi passaggi dall’1 al 12. Se invece l’avete già installata dovete partire dal punto numero 7.