Va a fuoco il dormitorio abusivo Fiamme ed esplosioni all’alba | gli occupanti fuggono in strada

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’incendio è divampato qualche minuto prima delle 5 di ieri: in poco tempo,e fumo hanno completamente devastato lo stabile abbandonato (ma non disabitato), scarnificandolo fino alle fondamenta. Per fortuna, tutte le persone che vi dormivano all’interno sono riuscite in qualche modo a mettersi in salvo, portandosi dietro anche trolley ed effetti personali. Il rapido intervento di una decina di squadre dei vigili delha poi consentito di spegnere rapidamente lenell’edificio industriale in disuso all’incrocio tra via Fracastoro e via Cesalpino, tra Gorla e Precotto: i primi sopralluoghi dei pompieri hanno escluso la presenza dirimasti intrappolati nella gabbia incandescente.