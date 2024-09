Un autunno caldo di impiego Arrivano tre mesi di offerte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà undi assunzioni in tutta la Liguria. Dopo l’incremento, come al solito atteso, estivo legato soprattutto al treno turistico, all’apertura degli stabilimenti balneari, ristorazione e ricettività non soltanto degli alberghi ma anche del nuovo mondo sempre più attivo di affittacamere e bed and breakfast il trend sembra poter proseguire anche in un momento decisamente “dormiente“ in particolare nelle nostre zone caratterizzate prevalentemente dal turismo balneare. La bella prospettiva che riguarda anche per la Provincia spezzina arriva dalla rilevazione del Sistema Informativo Excelsior, progetto occupazionale delle imprese rilevato da Unioncamere in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le opportunità di lavoro nella nostra Provincia previste nel mese sono 1530 mentre in tutta la Liguria 11.200.