Ucraina news in diretta Ursula von der Leyen a Kiev | Qui per discutere gli aiuti e il sostegno dell’Europa

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 -von derè arrivata nella capitale, lo posta lei stessa su X: "La mia ottava visita aavviene mentre inizia a breve la stagione che richiede riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira le infrastrutture energetiche". La presidente eletta della Commissione Europea, giunta in treno, ha scritto: "Aiuteremo l'nei suoi coraggiosi sforzi. Vengo qui perdeldell'Europa. Dalla preparazione invernale alla difesa, all'adesione e ai progressi sui prestiti del G7". E come sottolineato dalla von dercontinua il martellamento russo contro le infrastrutture ucraine, anche nella regione di Kherson, per il 75% sotto il controllo delle truppe di Mosca, mentre parte della riva destra del Dnepr, compresa la città di Kherson, è controllata dalle truppe ucraine.