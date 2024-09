Tragedia a Dalmine Spinta sul camion la ruspa si ribalta Ucciso un 58enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Bergamo) Ha perso la vita schiacciato dall’escavatore che stava caricando sul rimorchio di un. La vittima si chiama Ivano Milani, 58 anni, di, dove abitava in via Pesenti. L’infortunio sul lavoro ieri intorno alle 12 in un campo di via Levate, sempre a. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava eseguendo dei lavori in un appezzamento adibito a parcheggio di mezzi agricoli, adiacente a un’abitazione privata. Terminato, ilsi era avviato con l’escavatore verso ilcon l’intenzione di caricarlo con una rampa. Durante questa operazione, la rampa avrebbe ceduto su un lato causando ilmento del mezzo. Ivano Milani è rimasto schiacciato sotto la piccola. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nessuno ha assistito all’incidente, tant’è che l’allarme non è stato lanciato nell’immediatezza.