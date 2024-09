Torino Guardia di Finanza scopre 3 falsi dentisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) I militari del Comando Provinciale delladi, all'esito di un'attività investigativa avviata d'iniziativa e successivamente coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, hanno sottoposto a sequestro quattro studi odontoiatrici in città gestiti da tre, privi di titolo di studio e di qualsivoglia autorizzazione all'esercizio della professione medica. Le indagini, svolte dai Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, avevano già consentito - nello scorso mese di aprile - di individuare, sottoporre a sequestro e chiudere tre studici, situati in diversi quartieri del capoluogo piemontese, presso i quali operavano i tre indagati in collaborazione tra loro, i quali, praticando tariffe vantaggiose, erano riusciti a garantirsi competitività e attrattiva sul mercato.