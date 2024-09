Su Apple TV+ apre La Maison

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 settembre 2024) La Milano Fashion Week è in pieno svolgimento eTV+ coglie l’occasione per lanciare una nuova serie ambientata proprio nel mondo della moda. Si intitola Lae racconta cosa si nasconde dietro la patina del glamour, tra nuove generazioni di stilisti e lotte di potere che si consumano sotto lo sguardo minaccioso dei social. Questo drama francese in dieci episodi – due disponibili da oggi e gli altri rilasciati settimanalmente – è diretto da Fabrice Gobert e Daniel Grou e vede Carole Bouquet nei panni di una CEO spietata e pronta a tutto per conquistare la secolare casa di moda LEDU, il cui destino è appeso a un filo. La: la trama A causa di un video virale che lo vede protagonista, infatti, lo stilista Vincent Ledu (Lambert ilson) ha lasciato la leggendaria casa di haute couture della propria famiglia.