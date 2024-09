Squid Game 2 | ecco il primo trailer della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024)tornerà su Netflix con lanel corso dell’anno e Netflix ha condiviso un nuovo intenso sguardo a ciò che ci aspetta con un nuovo speciale teaser.è stato un successo inaspettato quando ha debuttato su Netflix nel 2021. La serie drammatica coreana ha conquistato un enorme pubblico internazionale grazie alla sua premessa unica di fondere i giochi per bambini con la morte, quindi non è stata una sorpresa vedere che Netflix aveva già pianificato di riportarla per unadi episodi. Ora abbiamo un nuovo sguardo su ciò che ci aspetta.arriverà sugli schermi di Netflix con laa dicembre.ha condiviso uno speciale teaser per la2 che mostra un nuovo intenso sguardo su ciò che ci si può aspettare dai prossimi episodi.