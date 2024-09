Sciagura Made in Italy

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il liceo delinè stato un fiasco, d’accordo. Ma sulla carta sembrava una buona idea. Mi può spiegare i motivi del flop?Mirko LambrateVia email Gentile lettore, per rispondere devo partire a mia volta da una domanda: cosa significain? È una dicitura che raccoglie un vasto numero di campi d’azione, commerciali e industriali, nei quali l’Italia s’è imposta negli ultimi decenni. Tali campi, per citarne solo alcuni, vanno dall’eccellenza (ormai finita) nella costruzione di automobili all’enogastronomia, al design di moda, all’architettura d’interni, alla fabbricazione di elettrodomestici, di yacht, di tessuti pregiati e anche ai successi del cinema neorealista che s’impose negli anni ’50-70 e contribuì al concetto diin. Concorderà che progettare un motore della Ferrari non è la stessa cosa che disegnare un tailleur di Armani.